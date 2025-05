Nós temos um potencial para liderar globalmente", afirma Fernando Azevedo

O Brasil é um importante player no setor de mineração e tem potencial de liderar esse processo de transição energética com a aproximação da 30ª Conferência sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 30, que será realizada no Brasil em novembro, em Belém, de acordo com especialistas.

Os minerais estratégicos -- como o nióbio que é utilizado nas baterias dos carros elétricos -- são fundamentais para acelerar o desenvolvimento dessa agenda, com impacto na economia, destacou o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Fernando Azevedo. Ao apresentar que praticamente todos os elementos da tabela periódica estão no subsolo nacional destacou que o Brasil tem potencial de liderar globalmente essa agenda.

“Nós temos um potencial para liderar globalmente isso. Oportunidade geopolítica e econômica. E temos que tomar cuidado no risco de dependência tecnológica. A tecnologia para isso é muito importante”, afirmou na abertura do primeiro painel do CB Talks Os desafios da agenda de minerais estratégicos para o Brasil, evento realizado pelo Correio Braziliense, em parceria com o Instituto Escolhas, nesta terça-feira (13/5).

Segundo Azevedo, oportunidades e desafios estão claras, como fortalecer a pesquisa, atrair investimento e equilibrar a exploração, a conservação e a soberania. E, nesse sentido, o Plano Nacional de Mineração (PNM) para 2025 está sendo elaborado pelo governo. “O Ministério de Minas e Energia está em cima disso, é importante, incentivo, enfim, são coisas importantes que eu ressalto aqui”, completou.









Segurança energética

Fernando Azevedo ainda ressaltou a importância do minério não apenas para a segurança energética, mas também para a segurança alimentar. “A gente tem segurança energética, segurança alimentar e segurança mineral. A segurança alimentar passa pelo minério. Os fertilizantes são minerais”, destacou Azevedo. Ele lembrou que existem 93 tipos de minérios que são catalogados e que a união recolhe tributos arrecadados pela Compensação Financeira pela Extração Mineral (Cfem), essa contribuição é importante para a receita das prefeituras locais.

De acordo com o vice-presidente do Ibrama, apesar do nome, as terras raras não são exatamente raras, mas de extração complexa e ambientalmente sensível. “Nós estamos vendo a discussão geopolítica sobre esse tema, e o Brasil é player nisso. E nós temos aqui os minérios importantes para a transição energética. Nós temos a fonte de energia aqui, que não é pequena, e de acumulação de energia. Então praticamente todos eles aqui, acumulação de energia, são necessários 11 desses minérios aqui”, destacou.

Azevedo ainda reconheceu que a segurança energética depende dos minerais críticos e estratégicos, e, no Brasil, eles não chegam a ter um ponto de criticidade como em outros países”.

“O Brasil é player nesse cenário de discussão de minerais críticos e estratégicos e suas implicações para o Brasil e para o mundo. Não adianta. Riqueza mineral diversa é abundante no Brasil”, frisou.