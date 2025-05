Sergio Leitão: "Minerais estratégicos são fundamentais para transição energética"

Sergio Leitão, diretor-executivo do Instituto Escolhas, na abertura do CB Talks: Os desafios da agenda de minerais estratégicos para o Brasil - (crédito: Ed Alves CB DA )

Em um momento estratégico para o Brasil, em que os olhos do mundo estão voltados para o país, que sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, a exploração responsável de minerais críticos e estratégicos se mostra fundamental para a transição energética. É o que afirmou Sergio Leitão, diretor-executivo do Instituto Escolhas.



“É uma grande oportunidade do ponto de vista econômico, já que o Brasil é detentor de várias reservas importantes de minerais estratégicos que podem ser úteis para a chamada transição energética, que o mundo precisa iniciar para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa”, disse na abertura do CB Talks: Os desafios da agenda de minerais estratégicos para o Brasil, evento realizado pelo Correio Braziliense, em parceria com o Instituto Escolhas.

O evento reúne especialistas, representantes do setor mineral, autoridades públicas e representantes da sociedade civil para discutir as tensões entre preservação ambiental, direitos de comunidades e interesses econômicos na mineração.

Leitão mencionou a necessidade da exploração assegurar segurança ambiental e inclusão das comunidades. “Esse seminário visa discutir essas oportunidades e os desafios, que têm a ver com as questões sociais. Como é que as comunidades que poderão ser afetadas por essas atividades terão seus direitos assegurados, como é que o país se prepara para, por exemplo, fazer a redistribuição dos recursos que poderão resultar da exploração e da exportação desses minérios”, afirmou.

“É hora de olhar para o lado daqui”

Ele destacou, ainda, a importância do Brasil de “liderar pelo exemplo”, como sede da Conferência do Clima. “É quando a gente mais vai ser cobrado. A gente tem que entender que, quando você vai para a vitrine, você tem que ter a roupa mais limpa, mais bonita, da última coleção.”

“E exatamente como o Brasil está na vitrine, por receber a COP30 no final do ano em Belém, precisamos estar liderando pelo exemplo, pelo bom respeito ao meio ambiente e por saber conjugar o ambiental com o social e com o econômico”, acrescentou.

O diretor-executivo do Instituto Escolhas definiu o momento como crucial: “É hora de olhar para o lado daqui, o que pode haver de bom e o que precisa ser resolvido, para que uma oportunidade não vire um grande problema para o país.”

Acompanhe o evento: