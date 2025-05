Alta dos preços leva 41,8% dos brasileiros a comprar em atacadistas, aponta pesquisa

A escalada dos preços tem forçado os brasileiros a reverem suas escolhas na hora de fazer compras. Um levantamento da Brazil Panels Consultoria, em parceria com a Behavior Insights, revela que 41,8% dos consumidores passaram a comprar alimentos em atacadistas como forma de economizar. A pesquisa ouviu 1.056 pessoas de todas as regiões do Brasil entre os dias 11 e 23 de março de 2025 e destaca o impacto direto da inflação sobre o comportamento de consumo das famílias.

Segundo a pesquisa, 95,1% dos entrevistados afirmam que o custo de vida aumentou nos últimos 12 meses. Apenas 3% consideram que os preços permaneceram estáveis e 1,9% percebem uma redução. A percepção de aceleração no aumento dos preços também é alarmante: 97,2% sentem que os valores dos alimentos subiram de forma veloz, tornando a inflação uma preocupação cotidiana.

A alimentação foi o setor mais impactado pela alta dos preços, segundo 94,7% dos entrevistados. Diante desse cenário, além da ida aos atacadistas, outras mudanças de comportamento foram identificadas: 17,4% passaram a comprar em mercados de bairro para reduzir a quantidade de produtos adquirida, 5,2% optaram por feiras em busca de melhores preços e 33,4% mantiveram o local de compra habitual.

“Com a alta nos preços, há uma mudança drástica nos hábitos de consumo da população brasileira. A inflação não apenas impacta o orçamento, mas força uma reestruturação nas prioridades de consumo. Pode parecer apenas um número, mas pense bem: se quase 9 em cada 10 pessoas sentem o peso da inflação justamente no prato de comida, o que isso diz sobre o futuro da segurança alimentar no país? Talvez seja hora de olhar com mais atenção não só para o que está na mesa, mas para o que está faltando nela", destaca Claudio Vasques, CEO da Brazil Panels.

Além de buscar estabelecimentos mais baratos, os brasileiros também reduziram a quantidade de itens no carrinho. A pesquisa revelou que mais da metade da população (50,5%) deixou de comprar azeite, enquanto 46,1% cortaram a carne bovina. Até mesmo produtos básicos e tradicionais do dia a dia, como café (34,6%), ovos (20%), frutas e verduras (12,7%), leite (9%) e arroz (7,1%), entraram na lista de cortes.

“Não estamos falando de luxo. Estamos falando de alimentos básicos, de rotina, de cultura, de prazer. A inflação tirou mais que o poder de compra: ela tirou itens do carrinho que antes eram considerados essenciais. Pode parecer ‘normal’ cortar supérfluos. Mas quando ovos, feijão, frutas e arroz entram na lista do que está sendo abandonado, isso passa a ser preocupante”, alerta Vasques.

Impacto futuro

O estudo também investigou as expectativas para os próximos 12 meses, e os resultados apontam para um cenário de preocupação contínua: 65,9% dos brasileiros acreditam que o custo de vida continuará aumentando, enquanto 23% esperam que os preços subam de forma mais moderada. Apenas 8% acham que os valores se manterão estáveis, e 3,1% enxergam uma possível redução.

Diante dessa realidade, os brasileiros têm opiniões claras sobre as medidas que o governo deveria tomar para conter o avanço dos preços. A redução de impostos sobre produtos básicos foi apontada como a principal solução para 61,6% dos entrevistados. O controle de preços de itens essenciais, como alimentos e energia, foi citado por 55,6%, enquanto 35,6% acreditam que o reajuste do salário mínimo poderia ajudar a reequilibrar o poder de compra. Outros 25,4% pedem maior fiscalização contra abusos nos preços, 20,7% mencionam a necessidade de reduzir os juros e 17,7% destacam o impacto do custo dos combustíveis na inflação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O que mais assusta não é o que já subiu, é o que ainda está por vir. Nove em cada dez brasileiros enxergam o futuro com novos aumentos de preços. A consequência não se limita ao amanhã – ela já está impactando o presente. A expectativa de inflação acelera a cautela e reduz o consumo", reforça Vasques. “A população e as empresas estão sob forte pressão, não apenas pelos preços, mas também pelos efeitos de juros elevados. Sem medidas que garantam equilíbrio, o impacto se tornará cada vez mais profundo, atingindo não apenas o consumo, mas também a qualidade de vida", finaliza.

Saiba Mais Economia Brasileiros possuem mais de R$ 9 bi esquecidos em instituições, diz BC

Brasileiros possuem mais de R$ 9 bi esquecidos em instituições, diz BC Economia TikTok negocia investimento de R$ 50 bilhões no Ceará

TikTok negocia investimento de R$ 50 bilhões no Ceará Economia Haddad diz que escândalo do INSS "enojou um país inteiro"