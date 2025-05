Brasileiros possuem mais de R$ 9 bi esquecidos em instituições, diz BC

Mais de 46,41 milhões de beneficiários ainda possuem quantias em dinheiro para receber, esquecidas em bancos e outras instituições fiscalizadas pelo Banco Central (BC), de acordo com informações do órgão divulgadas nesta terça-feira (13/5). O montante a ser devolvido passa dos R$ 9,13 bilhões.



Desse total, cerca de R$ 6,94 bilhões pertencem a mais de 42,1 milhões de pessoas físicas, que podem solicitar a devolução do valor por meio do Sistema de Valores a Receber — desde que o valor esquecido esteja em bancos ou instituições fiscalizadas pelo BC. Os outros R$ 2,1 bilhões foram esquecidos por 4,3 milhões de pessoas jurídicas.

Caso um cidadão descubra algum valor esquecido em uma instituição fiscalizada pelo BC, a solicitação de devolução pode ser feita de graça por meio do Sistema Valores a Receber. É exigido apenas o CPF e a data de nascimento do solicitante, no caso de pessoa física, ou o CNPJ e data de abertura da empresa, para pessoas jurídicas.

Para resgatar o valor, é preciso estar cadastrado no Gov.Br, com a conta sendo nível prata ou ouro e com verificação em duas etapas. Após ter feito o login, o cidadão deve selecionar sua chave Pix — não é permitida a utilização de uma chave aleatória — e solicitar a transferência.

Existem duas formas de solicitar a devolução do valor esquecido:

A pessoa pode entrar em contato com a instituição responsável pelo valor e requerer a quantia;

Ou pode fazer a solicitação diretamente no Sistema Valores a Receber.

