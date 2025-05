Pix lidera pagamentos em 2024 com recorde de 63,8 bilhões de transações

Em janeiro de 2021, o Pix ultrapassou as TEDs; em março do mesmo ano, os boletos; e em maio, já superava a soma de todos esses meios - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Pix consolidou sua liderança como principal meio de pagamento no Brasil em 2024, com 63,8 bilhões de transações realizadas ao longo do ano — um crescimento expressivo de 52% em relação aos 41,9 bilhões registrados em 2023. Os dados são de levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), com base em informações do Banco Central e da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços (Abecs).

A marca alcançada pelo Pix não só reafirma sua popularidade como também ultrapassa, em volume, todas as demais modalidades de pagamento somadas — incluindo cartão de crédito, débito, boleto bancário, TED, cartão pré-pago e cheques — que, juntas, totalizaram 50,8 bilhões de transações em 2024.

Desde que foi lançado, em novembro de 2020, o sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central vem quebrando recordes e desbancando outras formas tradicionais de transferência e pagamento. Em apenas um mês após seu lançamento, já havia superado o DOC, que foi oficialmente descontinuado em fevereiro de 2024. Em janeiro de 2021, ultrapassou as TEDs; em março do mesmo ano, os boletos; e em maio, já superava a soma de todos esses meios.

A virada frente aos cartões também veio rápido. O Pix deixou para trás o cartão de débito em janeiro de 2022 e, no mês seguinte, as transações com cartão de crédito.

“O Pix revolucionou o sistema financeiro brasileiro ao oferecer uma ferramenta simples e segura de pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com isso, promoveu a inclusão financeira no país, ampliando o acesso aos serviços bancários. Sua crescente popularidade reflete a confiança dos brasileiros na tecnologia e sua importância no cotidiano do dia a dia do brasileiro”, avalia Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

Apesar do domínio em número de transações, a TED ainda lidera em valores financeiros movimentados, o que indica que as transferências de grandes montantes seguem preferencialmente por esse canal, mais tradicional.

Entre os demais meios de pagamento, o cartão de crédito foi o segundo mais utilizado em 2024, com 19,8 bilhões de operações, seguido pelo cartão de débito (16,7 bilhões), cartão pré-pago (9,2 bilhões), boletos (4,2 bilhões), TEDs (821 milhões) e cheques (125 milhões).