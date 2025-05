Alckmin diz que gripe aviária está sob controle e restrita a uma área do país

Em meio à recente detecção de casos de gripe aviária no país, o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, afirmou neste domingo (18/5), em coletiva de imprensa no Vaticano, que o surto está sob controle e restrito a uma área específica no sul do país. Segundo ele, o governo federal, por meio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), está tomando todas as medidas necessárias para conter a disseminação do vírus.

“A crise aviária, de que forma o governo brasileiro está cuidando dessa questão? Olha, o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, tomou todas as providências. Ela é limitada ao município do Rio Grande do Sul e cumpre totalmente os protocolos sanitários, no sentido de limitá-la e de superar o mais rapidamente possível”, afirmou Alckmin.

De acordo com Alckmin, o Brasil segue rígidos padrões internacionais de vigilância e controle sanitário e mantém sua reputação como referência global na área. “O Brasil é um exemplo para o mundo de compromisso com a questão sanitária tanto animal quanto vegetal”, destacou.

A declaração ocorre em meio a preocupações do setor produtivo e de países importadores quanto à possível expansão do vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), que já causou prejuízos significativos em outras nações. Até o momento, os casos registrados no Brasil se concentram em aves silvestres.

Segundo especialistas, a transparência e a velocidade de resposta do Brasil serão decisivas para evitar sanções comerciais e manter a confiança dos mercados internacionais.