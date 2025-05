Previsão do tempo: Temperatura máxima pode chegar aos 28°C

Apesar do tempo frio, temperatura máxima pode chegar aos 28°C neste domingo (18/5) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Neste ano, o frio chegou mais cedo na capital federal. Na manhã deste domingo (18/5), a temperatura mínima registrada no Distrito Federal foi de 14°C, seguindo o padrão dos últimos dias. Uma novidade, porém, deve ocorrer durante a tarde — segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros do DF podem chegar a registrar a máxima de 28°C durante o período da tarde.

Na segunda-feira (19), no entanto, a temperatura volta a cair, ainda de acordo com o Instituto, atingindo a máxima de 24°C. A previsão é que o céu fique encoberto de nuvens ao longo de todo o dia.

No período da manhã, as temperaturas mínimas continuam a variar entre 13°C e 15°C até quinta-feira (22). As máximas, porém, aumentam significativamente — ainda na quinta, os termômetros devem registrar 30°C.

Com expectativa de dias secos e ainda mais frios pela frente, o Inmet reforça orientações simples, como evitar exposição prolongada ao vento, manter uma boa ingestão de líquidos e proteger as vias respiratórias, principalmente pessoas com alergias ou doenças respiratórias crônicas.