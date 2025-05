Fávaro destaca controle do Brasil contra avanço da gripe aviária: "Referência mundial"

Ministro defendeu a robustez do sistema sanitário brasileiro e frisou a diferença no impacto da doença no Brasil em relação a outros países, como os EUA - (crédito: Eduarda Esposito/CB/DA.Press)

Em resposta ao recente surto de gripe aviária em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, defendeu nesta terça-feira (20/5) a robustez do sistema sanitário brasileiro e destacou a diferença no impacto da doença no Brasil e em países como os Estados Unidos.

“O Brasil, como eu tenho dito todos os dias para vocês, é uma referência mundial na sanidade animal e vegetal […] No caso brasileiro, nós tivemos até agora 17 mil animais abatidos. Veja a diferença. Isso é um sistema que funciona, que não deixa o foco se esparramar para depois querer correr atrás. Depois da casa incendiada, não tem jeito para apagar o fogo”, declarou o ministro, durante coletiva após reunião com parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), em Brasília.

A fala ocorre em meio a uma mobilização emergencial no estado gaúcho, onde dois casos de Influenza Aviária foram confirmados — um na granja em Montenegro e outro no zoológico de Sapucaia do Sul, que resultou na infecção de cisnes. Em consequência do surto, 17 países suspenderam temporariamente as exportações de carne de frango oriundas do Brasil, maior exportador mundial do produto.

Para conter a propagação, autoridades montaram uma verdadeira operação, com o abate de aves no foco identificado e descarte de produtos potencialmente contaminados. Segundo Fávaro, a agilidade no controle é reflexo direto de um sistema preventivo eficiente, que agora depende do fortalecimento por meio de medidas legislativas.

Durante a reunião com a FPA, o ministro destacou o compromisso dos parlamentares em votar pelo menos dois projetos de lei considerados essenciais. Um deles trata da criação de um Fundo Nacional Sanitário, que prevê a indenização a produtores afetados por surtos de doenças em seus plantéis — um pleito antigo do setor.

“É um sistema muito robusto, mas que pode e deve ser aperfeiçoado com legislação”, afirmou.

Entre os seis casos inicialmente suspeitos, três já foram descartados: um em Nova Brasilândia (MT), um em Gracho Cardoso (SE) e outro em uma granja vizinha ao foco inicial, também em Montenegro. Permanecem em investigação focos em Aguiarnópolis (TO), Ipumirim (SC) e Salitre (CE), e uma suspeita em Eldorado dos Carajás, no Pará. São esperados novos resultados ainda hoje.