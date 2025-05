Itaú Empresas movimenta mais de R$ 5 bilhões por mês com PMEs no DF

Em um cenário econômico cada vez mais impulsionado pelos pequenos e médios empreendimentos, o Itaú Empresas avança em sua estratégia de regionalização com foco no Distrito Federal. A instituição financeira, que já movimenta mais de R$ 5 bilhões por mês com suas PMEs clientes na capital, anuncia a inauguração de um novo polo de atendimento consultivo voltado exclusivamente a esse segmento. A unidade será instalada na zona hoteleira, em frente à Torre de TV de Brasília, fortalecendo a atuação do banco junto às empresas locais.

O novo espaço será o 16º polo de atendimento do Itaú Empresas no país e terá estrutura dedicada a um modelo de relacionamento consultivo, com equipes multidisciplinares formadas por gerentes comerciais e especialistas em crédito, pagamentos, seguros e soluções personalizadas. O objetivo é oferecer um suporte ainda mais próximo e qualificado às necessidades específicas das PMEs do DF, que representam 23% da base de clientes do banco na região Centro-Oeste.

“Temos investido em uma atuação regional cada vez mais próxima e estratégica. O Distrito Federal é uma praça prioritária, e os resultados mostram que esse movimento tem dado certo: desde 2023, a carteira de crédito cresceu quase 30% e o índice de satisfação entre os clientes também aumentou significativamente”, afirma Bruno Machado, diretor do Itaú Empresas.

De janeiro a abril de 2025, o volume financeiro movimentado pelas PMEs clientes do Itaú no DF cresceu 14,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, refletindo não apenas a vitalidade do setor, mas também a eficácia do modelo de atendimento personalizado do banco.

O comércio varejista lidera entre os segmentos atendidos, com 28,5%, seguido pelas áreas de alimentação (8,1%), comércio de veículos e motocicletas (6,5%) e saúde humana (6,2%). Além do Plano Piloto, outras regiões administrativas como Taguatinga, Ceilândia, Paranoá e Águas Claras também concentram empresas parceiras do banco.