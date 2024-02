Lucro do Itaú Unibanco cresce 15,7% em 2023 e soma R$ 35,6 bilhões

O Itaú Unibanco registrou resultado recorrente de R$ 35,6 bilhões em 2023, volume 15,7% em relação ao ano anterior, de acordo com comunicado da instituição divulgado na noite de ontem. Segundo a nota, o retorno recorrente sobre o patrimônio líquido (ROE) médio anualizado foi de 21%.

De acordo com o comunicado, um dos fatores que mais influenciaram o resultado positivo de 2023 foi o crescimento de 3,1% na carteira de crédito, que somou quase R$ 1,2 trilhão. Outros fatores, como maior margem com passivos e impacto positivo da reprecificação do capital de giro próprio, também contribuíram para a melhora do desempenho do banco privado.

"Na carteira de pessoas físicas, o aumento está relacionado ao crescimento de 13,7% em crédito pessoal, 6,8% em crédito imobiliário, mercado em que, ao longo desse período, o banco avançou na melhoria da jornada para os clientes, e 5,1% em veículos", informou o comunicadao. A nota ainda informou que a carteira de pessoas jurídicas cresceu 0,5% em 12 meses, com movimentos importantes em crédito rural, imobiliário e Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e repasses.

O índice de inadimplência acima de 90 dias atingiu 2,8% em dezembro de 2023 – menor valor dos últimos cinco trimestres. “Essa redução ocorreu em razão da melhora do indicador no segmento de pessoas físicas no Brasil e reflete a gestão estratégica de riscos do banco", informou a nota.



Segundo informações do banco, o custo do crédito totalizou R$ 36,9 bilhões no ano de 2023, alta de 14,4% quando comparado a 2022, em razão, principalmente, da maior despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa por conta do crescimento da carteira de crédito nos Negócios de Varejo no Brasil e da normalização do fluxo de provisionamento nos Negócios de Atacado também no país.



O presidente e principal executivo (CEO) do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, e o principal executivo de Finanças da instituição (CFO), Alexsandro Broedel, farão a apresentação do resultado aos investidores, amanhã (6/2), a partir das 10h.