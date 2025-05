Dinheiro esquecido: Banco Central libera pedido automático via Pix

A solicitação automática é exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem tem chave Pix do tipo CPF - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Banco Central anuncia uma nova funcionalidade no Sistema Valores a Receber: a partir desta terça-feira (27/5) será possível habilitar a solicitação automática de resgate do chamado dinheiro esquecido. Antes, era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido. Agora, quem quiser, pode automatizar as solicitações.

"O propósito é facilitar ainda mais a vida do cidadão, que não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor que existe em seu nome", explica o Banco Central.

A adesão é opcional. Para habilitar, é necessário acessar o Sistema Valores a Receber com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro e ter a verificação em duas etapas ativada. A solicitação automática é exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem tem chave Pix do tipo CPF. "O cidadão não receberá aviso do Banco Central quando algum valor for devolvido. O crédito será feito diretamente pela instituição financeira na conta do cidadão", cita o Banco Central.

