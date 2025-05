Categoria exclusiva de veículos elétricos e híbridos chega a Brasília pela 99

É possível economizar até R$ 3 mil por mês apenas com recarregamento elétrico, graças ao custo até 80% menor em comparação com os veículos a combustão - (crédito: Divulgação)

Passageiros que utilizam a plataforma de transporte por aplicativo 99 poderão escolher a partir de agora se querem viajar em carros elétricos ou híbridos. A novidade chegou a Brasília nesta semana com o lançamento da categoria 99electric-Pro.

Corridas realizadas no Plano Piloto já contam com a nova opção, que oferece veículos silenciosos, com mais espaço interno e redução das emissões de CO2. A capital federal é a segunda a contar com a nova categoria do app, que foi lançada em São Paulo.

“Brasília é a cidade com maior crescimento em veículos elétricos no Brasil, então, vimos um grande potencial, e por isso, escolhemos a capital federal para ser a segunda a receber a 99eletric-Pro”, disse o diretor de Inovação da 99, Thiago Hipolito.

Pioneira na eletrificação do transporte por aplicativo, a plataforma conta com mais de 10,5 mil veículos elétricos e híbridos circulando no país. “Com este lançamento, reforçamos nosso compromisso com a sustentabilidade e trazemos a Brasília uma categoria premium, que já era muito desejada na cidade”, acrescentou o diretor.

Economia para os motoristas

Para os motoristas, de acordo com a plataforma, é possível economizar até R$ 3 mil por mês apenas com recarregamento elétrico, graças ao custo até 80% menor em comparação com os veículos a combustão.

Já em relação aos ganhos, a rentabilidade chega a ser 60% maior em relação ao 99Pop, categoria de viagens mais acessíveis. Ao fim do mês, isso pode representar um incremento de até R$ 2 mil na renda do motorista, estima a 99.

Entrar para esse grupo também oferece vantagens como isenção de rodízio em Brasília, possibilidade de redução de IPVA nos primeiros anos e descontos em carregamentos na Yellow2Mob.

A marca conta ainda com acordos com grandes nomes do setor como a BYD, parceira da Aliança pela Mobilidade Sustentável, que oferece incentivo aos motoristas parceiros para aquisição de veículos eletrificados para quem deseja dirigir na nova categoria.