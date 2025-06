Brasil capta US$ 2,75 bi em nova emissão de títulos no mercado internacional

O Tesouro Nacional anunciou nesta quarta-feira (4/6) a emissão de US$ 2,75 bilhões em títulos da dívida externa no mercado internacional, por meio do lançamento de um novo papel de 5 anos (Global 2030) e da reabertura do título de 10 anos (Global 2035).

O Global 2030 captou US$ 1,5 bilhão com vencimento em novembro de 2030, oferecendo retorno de 5,680% ao ano. Já o Global 2035 teve seu volume ampliado em US$ 1,25 bilhão, totalizando US$ 3,75 bilhões em circulação, com retorno de 6,730% ao ano.

A operação teve forte adesão de investidores, com cerca de 240 ordens e demanda que chegou a US$ 10,9 bilhões, quatro vezes o valor emitido — o maior volume relativo registrado nos últimos sete anos.

“A emissão reforça o importante papel da dívida externa para o alongamento do prazo médio da dívida, diversificação e ampliação da base de investidores. Adicionalmente, corrobora o papel da Dívida Pública Federal externa no estabelecimento de benchmarks líquidos e na curva de juros soberana, como referência para futuras emissões de empresas brasileiras no exterior”, destaca, em nota, o Tesouro.

Investidores da Europa e América do Norte responderam por 87% da alocação final, enquanto 11,6% vieram da América Latina. Os baixos prêmios de risco dos papéis refletem a percepção positiva do mercado internacional sobre a economia brasileira. A liquidação financeira da operação, liderada pelos bancos BNP Paribas, Citigroup e Santander, está prevista para o dia 11 de junho de 2025.