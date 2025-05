União paga R$ 820 milhões em dívidas de estados e municípios em abril, informa Tesouro

O Tesouro Nacional informou, nesta quinta-feira (15/5), que a União pagou cerca de R$ 820 milhões em dívidas atrasadas de estados e municípios no último mês de abril. Os dados estão disponíveis no Relatório de Garantias Honradas pela União em Operações de Crédito e Recuperação de Contragarantias. Desde janeiro de 2025, foram pagos R$ 3,32 bilhões referentes a débitos dos entes federados.

As dívidas são dos estados de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, além do município de Santanópolis, na Bahia. Dentre os entes listados, todos estão em Regime de Recuperação Fiscal (RRF), à exceção do Rio Grande do Norte.

Em abril, os valores cobertos pela União referentes às dívidas do Rio de Janeiro lideraram o montante total e alcançaram R$ 345,33 milhões. No que se refere aos valores pagos desde o início do ano, as dívidas do estado de Minas Gerais cobertas pela representação máxima do país — que lideram essa estatística — acumulam R$ 1,52 bilhão.

O município de Santanópolis foi o único entre as mais de 5 mil cidades com prefeituras no país que tiveram parte de sua dívida coberta pela União em abril, no valor de R$ 73,12. No mês anterior, R$ 2,47 milhões referentes aos débitos de Iguatu, no Ceará, foram restituídos, de acordo com o relatório. Desde 2016, a União já pagou R$ 78,76 bilhões em dívidas garantidas dos entes federados.



