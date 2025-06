Lula diz querer "dinheiro na mão do povo" para crescimento econômico

O presidente, inclusive, afirmou que vai "tirar proveito" da amizade com Macron para telefonar ao francês com o objetivo de cobrar a assinatura do acordo entre UE e Mercosul - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta sexta-feira (6/6), que a circulação de dinheiro na economia é um dos principais motores para o crescimento econômico. Segundo ele, em pronunciamento durante sua viagem à França, "quando você coloca dinheiro na mão do povo, mesmo que seja pouco, aquele dinheiro volta pro mercado imediatamente", e isso fomenta a economia e gera empregos.

Na avaliação do petista, esse "dinheiro na mão do povo" faria com que as pessoas ou microempresas pegassem crédito. "Dinheiro na mão das pequenas mulheres empreendedoras. Esse dinheiro gera empregos e tem um retorno imediato. Esse é o sucesso da economia brasileira”, destacou.

"Então, eu acredito muito nessa história de que nós precisamos fomentar cada vez mais crédito para as pessoas mais humildes. Crédito, crédito, crédito. Fazer o dinheiro circular. Dinheiro não pode ficar no Banco Central ou ficar nos bancos", continuou o presidente.

O líder brasileiro também disse que o país “cresceu 3% nos últimos anos e vai continuar crescendo”. Segundo ele, “poucos países” cresceram mais do que 3% no ano.

Viagem à França Em Paris desde quarta-feira (4), o presidente Lula participou de reuniões com o presidente da França, Emmanuel Macron, com a prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, e com empresários. Uma das principais bandeiras levantadas pelo chefe do Executivo foi o possível fechamento do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

Lula, que ficará na França até segunda-feira (9), assumirá a presidência do Mercosul entre julho e dezembro. Ele almeja que esse tratado seja assinado até o fim do ano.

O presidente, inclusive, afirmou que vai “tirar proveito” da amizade com Macron para telefonar ao francês com o objetivo de cobrar a assinatura do acordo entre os blocos. O petista brincou que só vai voltar a Paris apenas quando o acordo for concretizado.

