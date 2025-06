Lula: mundo está sendo manipulado por algoritmos e IA trará 100% de mentira em campanhas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 6, que a população mundial está sendo manipulada por algoritmos. Ele declarou ainda que a inteligência artificial (IA) fará com que campanhas políticas tenham 100% de mentiras.

"Nós estamos inventando uma coisa chamada inteligência artificial. Imagina o que vai ser uma campanha eleitoral com inteligência artificial? Vai ser 100% de mentira", afirmou Lula.

Em discurso que durou mais uma hora em Paris, na França, o presidente fez críticas a economistas brasileiros. Ele disse que, no Brasil, uma alternativa para controlar o déficit fiscal é não aumentar o salário mínimo.

"No meu país, muita gente acha que para controlar o déficit fiscal você não precisa dar aumento do salário mínimo. Como é que você pode cortar o aumento do mínimo do mínimo?", indagou o petista.

As declarações do presidente foram feitas na sessão de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França, em Paris. O petista cumpre agendas em território francês até a segunda-feira, 9.