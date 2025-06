Nubank lança Pix automático acompanhado de busca inteligente de contas

Nesta sexta-feira (13/6), o Nubank anuncia o lançamento do Pix automático, que estará disponível para os clientes da instituição financeira a partir da próxima segunda (16/6). A novidade acompanha uma funcionalidade de buscas inteligentes.

Conforme o Nubank, a opção ‘Buscar Próximas Contas’ garante que os usuários escolham como e quando pagar — de maneira automática ou facilitada, com alertas e aprovação simples com um clique. “A solução é ideal para clientes que preferem revisar as cobranças antes de cada pagamento, ajudando a manter o controle financeiro do mês com autonomia”, afirma a empresa.

Com o Pix automático, o pagamento de contas recorrentes podem ser configurados de forma simples por meio da transação financeira. Segundo o Nubank, a segurança segue o padrão já adotado pelo banco nas demais modalidades de Pix, com confirmação via senha (PIN) para cada pagamento autorizado manualmente, alertas de golpe e chaves suspeitas em tempo real, Modo Rua, controle de limites diários de Pix e configuração de lista de confiança.

“Acreditamos que dar poder de escolha aos nossos clientes é essencial. Com o ‘Buscar Próximas Contas’, unimos a conveniência do Pix Automático com a liberdade de decidir como pagar suas contas. A ferramenta permite que o cliente seja notificado sobre contas que acompanham o modelo de cobrança recorrente. Com isso, ele pode decidir se deseja autorizar o pagamento com um clique ou recusar”, explica Maristela Calazans, gerente geral de Conta Corrente do Nubank.

A partir de um QR code ou uma chave Pix disponibilizada, o sistema detecta automaticamente se a cobrança é compatível com o Pix Automático. Caso seja, o cliente verá uma tela com os detalhes da cobrança e poderá escolher entre duas opções: ativar o pagamento automático, permitindo que o valor seja debitado todo mês sem necessidade de ação, ou optar pela aprovação manual, recebendo alertas mensais para autorizar a transação com um clique e seu PIN de segurança.

Independente da escolha, o cliente terá controle total dos pagamentos no Assistente de Pagamentos do aplicativo do Nubank. Nessa área, é possível consultar as cobranças cadastradas, pausar ou cancelar autorizações, além de modificar configurações conforme desejar.

