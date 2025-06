Minha Casa, Minha Vida: governo autoriza quase 8 mil moradias para famílias do campo

Por Caetano Yamamoto* — Nesta sexta-feira (13/6), o Diário Oficial da União publicou a autorização do Ministério das Cidades para a contratação de 7.936 novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida. As casas beneficiarão agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais, com a possibilidade de o projeto arquitetônico atender às necessidades específicas de cada público atendido.

A linha de atendimento é voltada a famílias residentes em áreas rurais e que tenham renda bruta familiar anual de até R$ 120 mil.

No Sudeste, os estados beneficiados serão Minas Gerais, com 503 novas unidades habitacionais, e o Espírito Santo, 327. A região Sul do país contará com 212 casas para o Rio Grande do Sul, 100 para o Paraná e 32 para Santa Catarina.

No Centro-Oeste, a população do Mato Grosso receberá 304 novas moradias; a de Goiás, 293; e a do Mato Grosso do Sul, 70. Na região Norte, Rondônia terá 230 novas casas; Pará, 131; Amazonas, 150; e Tocantins, 50.





Para fechar a lista, com a maior quantidade de casas destinadas, a região Nordeste receberá 2.611 novas moradias para a Bahia, 930 para Pernambuco, 630 para o Rio Grande do Norte, 540 para o Sergipe, 300 para o Piauí, 235 para o Ceará, 196 para a Paraíba e 92 para Alagoas.

Segundo o governo, desde 2023, mais de 75 mil unidades habitacionais do Rural foram selecionadas em todo o país, das quais 46,9 mil já foram autorizadas a contratar, beneficiando mais de 187 mil pessoas.

