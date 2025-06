Embraer assina contrato bilionário com SkyWet para venda de 60 jatos E175

A Embraer anunciou nesta quarta-feira (18/6) a assinatura de um contrato com a companhia aérea regional norte-americana SkyWest para a venda de 60 jatos E175. Avaliado em US$ 3,6 bilhões (cerca de R$ 19,8 bilhões), o pedido marca mais um capítulo na longa parceria entre as duas empresas. As entregas das aeronaves estão previstas para começar em 2027.

O acordo inclui ainda direitos de compra de outros 50 jatos do mesmo modelo, ampliando o potencial total da encomenda. Segundo a fabricante brasileira, o E175 continua sendo uma peça-chave da aviação regional nos Estados Unidos.

"Este pedido reforça a confiança da SkyWest no desempenho, confiabilidade e conforto dos passageiros de nossas aeronaves. Queremos apoiar o crescimento e o sucesso da SkyWest nos próximos anos”, afirma presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer.

Leia também: CEO da Amazon diz que IA levará empresa a ter uma força de trabalho menor

Leia também: Congresso derruba veto e cria taxa de registro de agrotóxicos

A colaboração entre Embraer e SkyWest começou em 1986, quando a companhia aérea norte-americana adquiriu suas primeiras cinco aeronaves EMB-120 Brasília. Em 2013, as empresas renovaram o vínculo com um pedido de 100 jatos E175. Atualmente, a SkyWest é a maior operadora global do modelo, com mais de 260 unidades da Embraer em sua frota.