Powell diz que corte de juros nos EUA pode esperar: "Estamos bem posicionados"

O presidente do Federal Reserve (Fed) — banco central norte-americano, Jerome Powell, reiterou nesta terça-feira (24/6) que é preciso mais tempo para verificar o impacto do aumento das tarifas de importação sobre a inflação antes de considerar um corte nos juros, que vem sendo cobrado pelo presidente Donald Trump.

“Por enquanto, estamos bem posicionados para esperar para saber mais sobre o provável curso da economia antes de considerar quaisquer ajustes em nossa política monetária”, disse o banqueiro em audiência no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos.



Leia também: Copom destaca preocupação com fiscal e sinaliza juros altos por mais tempo

Segundo ele, os aumentos nas tarifas neste ano devem elevar os preços no país e afetarão a atividade econômica. “Os efeitos sobre a inflação podem ser de curta duração — refletindo uma mudança pontual no nível de preços. Também é possível que os efeitos inflacionários sejam mais persistentes.”

Na reunião da semana passada, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) realizou a manutenção da taxa no patamar de 4,25% a 4,50%. As falas de Powell reiteram o comunicado do colegiado.

O dirigente foi alvo de críticas de Trump nesta manhã, com o republicano voltando a exigir uma redução nos juros. “Espero que o Congresso realmente convença essa pessoa tão burra e teimosa. Pagaremos por sua incompetência por muitos anos”, escreveu Trump em seu perfil na Truth Social, em referência ao presidente do Fed.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Economia Copom destaca preocupação com fiscal e sinaliza juros altos por mais tempo

Copom destaca preocupação com fiscal e sinaliza juros altos por mais tempo Economia Expectativa sobre Estreito de Ormuz faz preço do petróleo oscilar

Expectativa sobre Estreito de Ormuz faz preço do petróleo oscilar Economia Por falta de dinheiro, ANP suspenderá fiscalização de combustíveis em julho

Por falta de dinheiro, ANP suspenderá fiscalização de combustíveis em julho Economia Teto de reajuste para plano de saúde individual e familiar é de 6,06%, decide ANS

Teto de reajuste para plano de saúde individual e familiar é de 6,06%, decide ANS Economia Petróleo despenca mais de 7% no primeiro dia de operações pós-ataque dos EUA

Petróleo despenca mais de 7% no primeiro dia de operações pós-ataque dos EUA Economia Corte de benefícios fiscais será enviado esta semana, diz Durigan