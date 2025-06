Petróleo despenca mais de 7% no primeiro dia de operações pós-ataque dos EUA

Em um cenário de incertezas e volatilidade no mercado financeiro, as cotações do barril de petróleo surpreenderam nesta segunda-feira (23/6), dois dias após o ataque do exército dos Estados Unidos a bases nucleares no Irã.

Mesmo com o receio de alta, as duas principais referências internacionais acumularam perdas acima de 7% ao longo do dia, com o mercado acreditando em um possível recuo da república islâmica de bloquear o Estreito de Ormuz, por onde atravessam de 20% a 30% de todo o petróleo no mundo.

O barril do tipo Brent com vencimento em agosto encerrou o dia em queda de 7,18%, cotado a US$ 71,48. Já os contratos de julho do West Texas Intermediate (WTI) fecharam em baixa de 7,22%, a U$ 68,51.

Para o analista Flávio Conde, da Levante Investimentos, a queda inesperada do petróleo, que se acentuou no período da tarde, se deve à crença ou expectativa do mercado que o Irã não concretize um bloqueio ao Estreito de Ormuz, o que poderia interromper a exportação de petróleo para regiões importantes, como China e Japão, além de, provavelmente, provocar uma escalada de preços no mundo inteiro

“Eu acho essa reação um pouco exagerada e otimista demais, eu temo que eles venham a realmente fechar o Estreito de Ormuz nos próximos dias”, destaca o especialista. Já a estrategista-chefe da Nomad, Paula Zogbi, acredita que a mudança repentina nos preços do petróleo sinaliza uma reavaliação do mercado.

“Isso indica que a retaliação iraniana aos ataques no final de semana, que incluiu um ataque de mísseis a uma base militar dos EUA no Catar que correspondeu ao número de bombas lançadas pelos EUA, não visava diretamente a infraestrutura de petróleo, diminuindo o temor de uma disrupção severa e sustentada no fluxo global de energia”, pontua.

Dólar em queda

Na mesma direção do barril de petróleo, o dólar também se desvalorizou ante o real nesta segunda-feira, com a cotação comercial encerrando em baixa de 0,39%, cotado a R$ 5,50. Enquanto isso, o índice DXY, que mede a força da moeda norte-americana ante as principais divisas do mundo, fechou o dia em queda de 0,33%.

O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) fechou o dia em queda de 0,41%, aos 136.550 pontos, com as ações da Petrobras puxando o índice geral para baixo, em meio à desvalorização do petróleo no mercado internacional. Os papeis ordinários (PETR3) desabaram 2,81%, enquanto que os preferenciais (PETR4) tiveram um resultado negativo de 2,49%.