Gripe aviária: 17 países retomam importação de frango do Brasil

Diversos países retomaram a importação de frango após o Brasil ser reconhecido como livre de gripe aviária pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), informou o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), nesta terça-feira (24/6). Ao todo, de acordo com a pasta, 17 países já anunciaram a retomada da compra de carne de frango produzida no Brasil.

Até o momento, os seguintes países retiraram as restrições de exportação à carne de frango brasileira: Argélia, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Egito, El Salvador, Iraque, Japão, Lesoto, Líbia, Marrocos, Mianmar, Montenegro, Paraguai, República Dominicana, Sri Lanka, Vanuatu e Vietnã.

Até a comunicação da volta das importações, esses países haviam bloqueado a compra de carne de frango do Brasil após o registro de um foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no município de Montenegro, Rio Grande do Sul.

Embora 17 países anunciaram a retomada das importações de frango brasileiro, outros 14 e a União Europeia mantiveram a suspensão total da compra do produto, segundo informações do Ministério da Agricultura.

Suspensões parciais

19 países mantiveram a suspensão apenas de frango produzido no Rio Grande do Sul. Três comunicaram a suspensão do frango criado na cidade de Montenegro e outras seis nações suspenderam a importação de frango brasileiro por regionalização, que abrange apenas regiões afetadas por gripe aviária.