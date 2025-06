Novo Plano Safra consolidará deflação dos alimentos, diz Paulo Teixeira

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, comentou nesta segunda-feira (30/6) que os R$ 89 bilhões destinados à agricultura familiar para o Plano Safra 2025/2026 vão consolidar o processo de "deflação dos alimentos" no Brasil.

"Nós estamos chegando num momento que a inflação mostra que a diminuição da inflação foi puxada pelos alimentos. Os alimentos chegam em uma taxa que a gente pode dizer que começou o processo de deflação de alimentos. Isso é uma boa notícia", comemorou o ministro em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

O chefe da pasta comentou os resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado na semana passado pelo IBGE. Considerado a prévia da inflação oficial do país, indicador desacelerou para alta de 0,26% em junho, ante 36% em maio.

Os maiores impactos negativos do IPCA-15 de junho vieram da alimentação no domicílio, com destaque para a queda de 7,24% nos preços do tomate, de 6,95% do ovo de galinha e de 3,44% do arroz.

Conab

A consolidação dessa deflação, na avaliação de Paulo Teixeira, será impulsionada por uma série de medidas estratégicas do Plano Safra, como as atuações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a proposta de ampliação do Programa de Venda em Balcão (PRB).

Atualmente focado apenas no milho, o governo enviará um projeto ao Congresso Nacional para que o PRB inclua outros insumos essenciais para a alimentação animal, como farelo de soja e algodão.

Segundo o presidente da Conab, Edegar Pretto, o objetivo é "incrementar as ações do PRB com os pequenos criadores de animais", o que resultará em "mais fartura de alimento pros animais, possibilidade de uma proteína mais barata, assim como o leite".