Com descontos de até 97%, Serasa estende mutirão com bancos até 11 de julho

De acordo com levantamento da Serasa, cerca de 206 mil consumidores no DF têm dívidas que poderiam ser quitadas com até R$ 100. - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O prazo para renegociação de dívidas com bancos em mutirão promovido pela Serasa foi estendido para até o dia 11 de julho. Com descontos de até 97%, a iniciativa conta com a parceria de 40 bancos e instituições financeiras. Até a última segunda-feira (30/6), ação já havia beneficiado mais de 8 mil consumidores no Distrito Federal e somou mais de R$ 57 milhões em descontos.

De acordo com levantamento da Serasa, cerca de 206 mil consumidores no DF têm dívidas com ofertas de até R$ 100, o que totaliza mais de 1,1 milhão de propostas de negociação nessa faixa. A pesquisa também mostra que 84 mil pessoas podem quitar as dívidas pagando até R$ 50.

No Brasil, a dívida média do consumidor é de R$ 6.036,94, o que corresponde a praticamente quatro salários mínimos. O maior vilão da inadimplência são os bancos, que são responsáveis por 27,8% das dívidas atrasadas em todo o país. Segundo a Serasa, há mais de 77 milhões de pessoas com o nome sujo, o que equivale a quase a metade de toda a população adulta.

Veja passo a passo para participar de mutirão da Serasa

1º Passo: Baixe o app da Serasa: Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

2º Passo: Escolha a oferta: Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

3º Passo: Revise e finalize o acordo: Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.

4º Passo: Faça o pagamento do acordo: Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.