Dólar acumula queda de 12,07% no semestre e fecha junho a R$ 5,43

Queda do dólar reflete aumento no apetite de investidores para outros países, principalmente com sinalizações sobre acordos do governo Trump para aplacar tarifaço. - (crédito: Steven Depolo)

O dólar fechou esta segunda-feira (30/6) a R$ 5,4335, com queda de 0,91% durante o dia. Esse é o menor valor da moeda norte-americana desde setembro do ano passado. Já o Ibovespa fechou com alta de 1,45%, atingindo 138.854,6 pontos.

O pregão desta segunda também representou o encerramento do primeiro semestre na bolsa de valores brasileira, a B3. Nesse período, o dólar acumulou queda de 12,07%, e o Ibovespa, alta de 15,44%.

A movimentação do dólar hoje foi influenciada principalmente pelo cenário externo. As sinalizações do governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, sobre uma trégua na guerra tarifária aumentou o interesse de investidores no exterior.

O prazo para negociações sobre o “tarifaço” de Trump acaba em 9 de julho, mas há expectativa que o governo firme acordo com parceiros importantes, como o Canadá. Contribuiu ainda o arrefecimento das tensões no Oriente Médio, nos últimos dias.

Maior otimismo

Já para a bolsa brasileira, a alta do Ibovespa hoje foi puxada por dados mais otimistas do Boletim Focus, do Banco Central (BC). O mercado financeiro reduziu a expectativa de inflação para 2025 pela quinta semana seguida, de 5,24% para 5,2%.

Também influenciou dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados hoje, com a criação de 149 mil postos de trabalho formais em maio.