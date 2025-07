Haddad se reúne com ministros do Mercosul e defende fortalecimento de moedas locais

Ministros da área econômica dos países-membros do Mercosul se reuniram nesta quarta-feira (2/7), em Buenos Aires, para um encontro às vésperas da Cúpula do bloco, que ocorre já nesta quinta (3). Entre as pautas que foram discutidas na reunião, está a conclusão do acordo com a União Europeia, que foi aprovado em dezembro de 2024, mas ainda depende de procedimentos internos no bloco europeu, como a assinatura de todos os países envolvidos.

Na avaliação do ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, que chegou nesta terça-feira ao país vizinho, a reunião foi positiva e há uma percepção positiva entre os países do bloco a respeito do avanço dos acordos. O chefe da pasta destacou o encontro com o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, que sugeriu novos projetos bilaterais entre os dois países, que apresentam governos com visões ideológicas muito distintas.

“Recebemos uma provocação da Argentina para uma conversa bilateral de padronização da regulação de produtos industrializados e, também, de expedientes sanitários para que o fluxo de comércio aumente ainda mais. Está passando por um bom momento o fluxo de comércio com a Argentina, os indicadores estão cada vez melhores”, destacou Haddad.

O ministro também destacou o avanço do turismo entre os dois países, sobretudo a vinda de argentinos ao país, que praticamente dobrou entre janeiro e abril de 2025, em relação ao mesmo período no ano anterior. Além disso, defendeu a necessidade de fortalecer as moedas locais e combater o processo inflacionário nos países-membros.

“Nós ainda temos um caminho pela frente muito amplo de utilização das moedas nacionais da Argentina e do brasil para fortalecer o comércio global, é muito burocrática a nossa relação, ainda, não só em termos de aduana, mas de procedimentos administrativos que dificultam o intercâmbio entre os países”, acrescentou.