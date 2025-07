Autoatendimento vira tendência em feira de franquias

São Paulo — O setor de franquias no Brasil vive uma transformação silenciosa, mas expressiva. Os mercados autônomos — também conhecidos como micromercados ou lojas de autoatendimento — estão se consolidando como uma tendência crescente dentro do franchising. Com modelos enxutos, operação simplificada e foco na conveniência, as franquias têm atraído investidores que buscam empreender com baixo risco, flexibilidade e custos reduzidos.

Na edição mais recente da feira de franquias, um dos destaques foi a Vinho 24h, que estreou no evento já com números promissores. Em apenas cinco meses de operação, a microfranquia acumula 20 unidades e pretende sair da feira com mais 10 contratos assinados. A proposta é simples e sofisticada: uma adega 100% automatizada, com capacidade para 90 garrafas, reunindo rótulos de cinco nacionalidades.

Leia também: Liderança feminina impulsiona crescimento e inovação no setor de franquias



Rafael Soares, CEO da rede, conta que a ideia surgiu a partir da observação de como o autoatendimento facilitava a vida dos consumidores. “Em cima dessa vontade de empreender, pensei em como fazer isso da melhor forma, garantindo uma boa experiência para o cliente e autonomia para o franqueado”, afirma.

Outra marca que vem se destacando nesse segmento é a Honest Market Brasil, que aposta em lojas autônomas instaladas em condomínios residenciais, empresas e academias. Segundo o CEO e sócio-fundador, Murilo Specchio, o formato tem atraído especialmente profissionais CLT que buscam diversificar a renda. “É um negócio ideal para quem quer ter mais liberdade, sem abrir mão da segurança. Nossa proposta alia praticidade para o cliente e baixa complexidade para o franqueado”, explica.

A Honest Market também se preparou para um dos principais desafios do setor: a honestidade no consumo. “Todas as nossas lojas têm câmeras e sistema de identificação do usuário. Se alguém pega um produto sem registrar, a tecnologia avisa de forma sutil. Isso corrige o comportamento sem constrangimentos e impede que a prática se repita”, afirma Specchio.

Já a Mikro Market, uma das pioneiras no franchising de mercados autônomos, vem mostrando fôlego para liderar o segmento. Iniciou a expansão em meados de 2023 e já contabiliza 150 unidades em funcionamento. A meta é ousada: atingir 350 lojas até o fim de 2025, com foco em cidades estratégicas como Brasília.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Nossas franquias têm faturamento médio de R$ 25 mil por mês — o dobro da média nacional no setor. Isso mostra a robustez do nosso modelo, que inclui suporte total desde a implantação até a operação diária”, destaca Raphael Pinho, sócio-fundador da Mikro Market.

Combinando tecnologia, baixo investimento inicial e operação automatizada, os mercados autônomos representam uma nova fronteira do franchising, especialmente atraente para quem busca empreender de forma segura, prática e moderna. O crescimento acelerado de marcas como Vinho 24h, Honest Market e Mikro Market aponta para um futuro em que conveniência e autonomia estarão cada vez mais no centro da experiência de consumo — e da estratégia de expansão de redes franqueadas.