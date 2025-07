De Jurassic World e BTS a Pedro Pascal, confira 10 estreias do cinema em julho

Além de marcar as férias escolares no Brasil, julho é também um importante mês para Hollywood, pois sinaliza o início do período de grandes blockbusters, que entram em cartaz para aproveitar o tempo livre do público durante o verão dos Estados Unidos.

Em 2025, julho contará com pelo menos um grande lançamento por semana no Brasil, com as rivais Marvel e DC competindo pela atenção do público e a franquia Jurassic World tentando continuar sua sequência de arrecadações bilionárias nas bilheterias.

Além de filmes de orçamentos milionários, os cinemas também serão palco para shows de grandes artistas mundiais, que levarão suas turnês recentes para as telonas do mundo inteiro.

De Jurassic World a documentário sobre a banda de k-pop BTS, confira os principais lançamentos dos cinemas no mês de julho:

1. Jurassic World: Recomeço

Com elenco liderado por Scarlett Johansson, o diretor Gareth Edwards e o roteirista David Koepp assumem a missão de levar Jurassic World a um novo patamar após os três últimos filmes ficarem abaixo das expectativas da crítica, apesar do sucesso bilionário. Em Jurassic World: Recomeço, uma agente especial fica encarregada de viajar a uma ilha, antigo centro de pesquisas do Jurassic Park, habitada por dinossauros ferozes, com o objetivo de conseguir amostras de DNA dos animais, que podem revolucionar pesquisas médicas e científicas. Estreia no dia 3 de julho.

2. Superman

Após encarnações criticadas do herói interpretadas por Brandon Routh e Henry Cavill, David Corenswet assume a capa e o collant icônicos do Superman em filme escrito e dirigido por James Gunn (trilogia Os Guardiões da Galáxia). No longa, o Superman precisa encarar as responsabilidades de ser um dos seres mais poderosos da Terra e as consequências que seus atos têm na humanidade. Com um elenco que inclui ainda Nicholas Hoult (Jurado N.º 2) como Lex Luthor e Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Mrs. Maisel) como Lois Lane, o longa é o primeiro capítulo cinematográfico do novo universo da DC nos cinemas. Estreia no dia 10.

3. Shadow Force: Sentença de Morte

Protagonizado por Omar Sy (The Killer) e Kerry Washington (Batalhão 6888), Shadow Force: Sentença de Morte acompanha dois ex-agentes de um batalhão especial que quebram as regras da instituição, se apaixonam e têm um filho. Os dois se rebelam contra a organização e passam a ser caçados por seu antigo chefe, precisando fazer o impossível para proteger sua família. Estreia no dia 10.

4. Smurfs

A nova aventura dos Smurfs nos cinemas mostra os adoráveis personagens diminutos partindo em uma jornada para resgatar o Papai Smurf, que foi sequestrado pelos feiticeiros Razamel e Gargamel. O longa de Chris Miller (O Gato de Botas) conta ainda com uma nova canção de Rihanna, que dá voz a Smurfette na dublagem original. Estreia no dia 17.

5. Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado

Mistura de reboot e sequência do clássico do terror dos anos 1990, o novo Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado conta com os retornos de Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love-Hewitt, que contracenam com Madelyn Cline (Glass Onion), Chase Sui Wonders (O Estúdio) e Jonah Hauer-King (Doctor Who). Meses depois de protagonizar um acidente fatal numa estrada, um grupo de jovens se torna alvo de um assassino em série em busca de vingança. Armado com um arpão e um gancho, o vilão inspira as vítimas a procurarem por sobreviventes de um caso semelhante do passado, com duas gerações se unindo para enfrentar a nova ameaça. Estreia no dia 17.

6. Roger Waters: This Is Not A Drill: Live From Prague - The Movie

Eterno Pink Floyd, Roger Waters leva para as telonas um espetáculo cheio de música, tecnologia e crítica social. Conhecido por seu engajamento em causas sociais, o músico apresenta canções que abrangem suas mais de seis décadas de carreira, com composições do Pink Floyd - como a clássica Another Brick in the Wall - e de sua carreira solo. Estreia no dia 23.

7. Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Dez anos após o filme fracassado da Fox, a Marvel volta com um reboot de sua Primeira Família com Quarteto Fantástico: Primeiros Passos. O filme, dirigido por Matt Shakman (WandaVision), mostra o Sr. Fantástico (Pedro Pascal), a Mulher Invisível (Vanessa Kirby), o Coisa (Moss Ebon-Bachrach) e o Tocha Humana (Joseph Quinn) enfrentando Galactus, o Devorador de Mundos (Ralph Ineson). Com o vilão em direção à Terra para consumir o planeta, o grupo precisa se unir para salvar o mundo da maior ameaça que já enfrentou até então. Estreia no dia 24.

8. BTS ARMY: Forever We Are Young

O documentário de Patty Ahn e Grace Lee mergulha fundo no Army, fandom da banda de k-pop BTS, que levou o grupo sul-coreano a se tornar um dos maiores nomes da música no século 21. O filme explora o engajamento social, os laços intergeracionais e as discussões culturais levantadas pelos fãs da banda, em um retrato que foge dos estereótipos. Estreia no dia 30.

9. Amores Materialistas

Em Amores Materialistas, novo filme de Celine Song (Vidas Passadas), uma bem-sucedida casamenteira (Dakota Johnson) se vê dividida entre o solteirão mais desejado de Nova York (Pedro Pascal) e um antigo romance (Chris Evans). Essa dúvida a faz questionar seu trabalho e tudo o que ela sabe sobre o amor. Estreia no dia 31.

10. A Morte de um Unicórnio

Estrelado por Paul Rudd e Jenna Ortega, A Morte de um Unicórnio acompanha um pai e uma filha que, a caminho de um retiro na casa de um bilionário, atropelam um unicórnio filhote e, em segredo, o levam para a mansão. Querendo explorar as dádivas curativas do animal fantástico, o bilionário propõe dissecar e estudar o potro, mas os pais do bicho invadem a residência e começam a fazer várias vítimas. Estreia no dia 31.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.