Manifestantes invadem sede do Itaú na Faria Lima e pedem taxação dos super-ricos

A Frente Povo Sem Medo, organizada por grupos de esquerda, invadiu a sede do banco Itaú BBA, na Avenida Faria Lima, considerada o coração financeiro da cidade de São Paulo. O ato ocorreu nesta quinta-feira (3/7) e contou com a participação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e de outros grupos ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao Partido Socialismo e Liberdade (Psol).

Os manifestantes entraram no prédio por volta das 9h30, pelo horário de Brasília, segurando cartazes que pediam o aumento da taxação para os super-ricos. De acordo com a organização, os participantes deixaram o local por volta das 11h30, sem o registro de violência no local.

A proposta de uma alíquota escalonada para os contribuintes que recebem acima de R$ 50 mil integra o projeto do governo federal enviado ao Congresso Nacional que institui uma reforma do Imposto de Renda (IR). O texto, no entanto, ainda está parado no Legislativo, que pode impor dificuldades para colocar o texto em votação, ainda mais com o aumento de atritos entre o governo e o Congresso.

Na visão da frente de esquerda, o ato ocorrido nesta quinta-feira é um recado ao Congresso para pautar o texto, no que eles consideram um movimento de “justiça tributária”. Eles defendem a "inclusão dos milionários no imposto de renda e do povo no orçamento".

Em nota ao Correio, o Itaú informou que não irá se manifestar sobre o assunto.