PF investiga ataque hacker que desviou R$1 bilhão de bancos

A Polícia Federal (PF) vai investigar o ataque hacker contra a empresa C&M Software, que presta serviços de tecnologia para instituições financeiras. Os criminosos invadiram os sistemas na terça-feira (1º/7) e conseguiram desviar recursos depositados por bancos em contas reservas mantidas no Banco Central. O desvio é estimado entre R$ 800 milhões a mais de R$ 1 bilhão.



A 2ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo também apura, por meio de inquérito policial, o ataque hacker. A investigação visa identificar os responsáveis pelo crime, assim como rastrear os valores subtraídos.

"Diligências técnicas e operacionais estão em andamento, e, devido à complexidade e à natureza do caso, mais detalhes não poderão ser divulgados neste momento. A Polícia Civil de São Paulo reforça seu compromisso com o combate aos crimes cibernéticos e atua para garantir a segurança das operações digitais no estado", frisou a Secretaria de Segurança Pública.

O Banco Central informou que determinou à C&M Software o desligamento do acesso das instituições às infraestruturas por ela operadas. "Os sistemas administrados pelo Banco Central não foram afetados", disse. Já a empresa afirmou ter sido “vítima direta” do ataque hacker, que incluiu o “uso indevido de credenciais de clientes” para tentar acessar de forma fraudulenta sistemas e serviços da empresa.

“Por orientação jurídica e em respeito ao sigilo das apurações, a C&M não comentará detalhes do processo, mas reforça que todos os seus sistemas críticos seguem íntegros e operacionais e que as medidas previstas nos protocolos de segurança foram integralmente executadas”, destacou a C&M Software.



Com informações da Agência Brasil*