Quando cai o 5° dia útil de junho de 2025?

Atenção, trabalhadores e empresas! Em julho de 2025, o calendário de pagamento de salários trará uma particularidade importante: o quinto dia útil cairá em um sábado, mais precisamente em 5 de julho. Esta data é o prazo-limite para as empresas efetuarem o pagamento dos salários referentes ao mês anterior, conforme as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



Segundo o artigo 459 da CLT, o sábado é considerado um dia útil para fins de pagamento, mesmo que não haja expediente na empresa. Para julho de 2025, os primeiros cinco dias úteis se distribuem da seguinte forma:

Primeiro dia útil : terça-feira, 1º de julho



Segundo dia útil : quarta-feira, 2 de julho



Terceiro dia útil : quinta-feira, 3 de julho



Quarto dia útil : sexta-feira, 4 de julho

Quinto dia útil: sábado, 5 de julho

Apesar de a legislação considerar o sábado como dia útil para o pagamento, as instituições bancárias não operam nos fins de semana. Por isso, o advogado trabalhista Eduardo Felype Moraes pontua que o mais recomendado é que as empresas efetuem o pagamento dos salários nesta sexta-feira: 4 de julho.

Segundo advogado Eduardo Felype Moraes, no caso de atraso de salário, o funcionário deve, primeiramente, verificar os acordos e convenções coletivas da categoria profissional . Em seguida, é aconselhável entrar em contato com o setor de Recursos Humanos da empresa para tentar uma negociação . Se necessário, a busca por um advogado especializado é indicada.

Moraes ainda destaca que o trabalhador com salário atrasado poderá ter direito a: possibilidade de uma indenização por danos morais, a atualização monetária e juros, e em casos mais graves, a rescisão indireta do contrato de trabalho. A empresa também poderá ser multada "pela conduta inadequada".

É importante ressaltar que o calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não segue as regras da CLT. Aposentados, pensionistas e titulares de auxílios do INSS têm um calendário próprio.

O calendário está disponível no site do INSS. Para verificar a data exata do recebimento, o cidadão deve consultar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador que aparece após o traço (por exemplo, no número 1610-3, o dígito a ser considerado é o 0).