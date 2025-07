Trump impõe tarifa de 50% sobre produtos brasileiros

Primeira ameaça do presidente norte-americano ao Brasil foi durante a cúpula do Brics - (crédito: Andrew Harnik/Getty Imagens/AFP )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (9/7) uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados pelos norte-americanos. O anúncio foi feito por meio de uma carta endereçada diretamente ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e reforça que o governo dos EUA reprova a condução do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

"Eu conheci e tratei com o ex-Presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, incluindo pelos Estados Unidos, é uma desgraça internacional. Este Julgamento não deve ocorrer. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente!", escreveu o republicano, em carta divulgada nesta quarta-feira.



Trump ainda argumentou que o governo brasileiro promove "ataques insidiosos" às eleições livres e à liberdade de expressão dos americanos, lembrando de ações do próprio Supremo Tribunal Federal (STF) que emitiu decisões para que redes sociais norte-americanas excluissem determinados conteúdos e penalizassem essas mesmas plataformas.

De acordo com a carta, as tarifas começam a valer a partir do próximo dia 1º de agosto e incide "sobre quaisquer e todos os produtos brasileiros enviados para os Estados Unidos", à exceção de outras tarifas setoriais já aplicadas, como a sobre aço e alumínio, que também tem alíquota de 50%. "Produtos transacionados para evadir esta Tarifa de 50% estarão sujeitos a uma Tarifa mais alta", acrescentou.

O presidente dos EUA ainda considerou que as relações históricas com o Brasil estão "muito longe de ser recíprocas" e que o país deve se afastar do que eles consideram como uma relação comercial "injusta e muito desleal". Além disso, Trump destacou que a alíquota de 50% estaria muito abaixo do necessário para ter o que ele chama de "campo de jogo nivelado" entre as duas nações.

"Como você sabe, não haverá Tarifa se o Brasil, ou empresas dentro de seu País", decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos e, de fato, faremos todo o possível para que as aprovações sejam rápidas, profissionais e rotineiras — em outras palavras, em questão de semanas", concluiu o republicano.

O anúncio das alíquotas de 50% é considerado mais um capítulo de uma escalada de tensões entre os EUA e o Brasil, que ultrapassam as questões comerciais. Na semana passada, em encontro dos Brics, Lula sinalizou apoio ainda maior à Rússia e à China, que estão entre os principais rivais dos norte-americanos no campo geopolítico. Além disso, a primeira-dama Janja Lula da Silva, chamou o governo dos EUA de "vira-latas" nesta quarta-feira, após ser questionada sobre as tarifas de Trump.

O governo brasileiro o Itamaraty ainda não se manifestaram sobre as novas tarifas de 50% anunciadas pelos Estados Unidos.