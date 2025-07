Plano dos EUA de atrair empresas brasileiras é mais grave que tarifaço, diz professor

A intenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em forçar que empresas de outros países mudem suas cadeias de produção para o solo americano demanda especial atenção do governo brasileiro, alerta o professor de economia da Universidade de Brasília, vice-presidente do setor privado no Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e ex-secretário de Assuntos Internacionais no Ministério do Planejamento, Jorge Arbache.

"Mais grave que tarifas altas é o plano dos EUA de atrair empresas brasileiras para lá. Afeta setores como aeroespacial, aço e celulose. O Brasil precisa reagir com estratégia e firmeza. Em jogo estão interesses de Estado, não de governo", enfatizou, em nota enviada à Broadcast.

Arbache já ocupou posições também no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Banco Mundial e Organização Internacional do Trabalho.