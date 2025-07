Congresso dos EUA aprova nova taxa e visto pode chegar a R$ 2,5 mil

Uma nova medida aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos vai impactar diretamente quem deseja entrar no país: estrangeiros, incluindo turistas, estudantes e residentes temporários, passarão a pagar uma taxa extra de US$ 250 na emissão do visto. A cobrança faz parte da recém-aprovada lei "One Big Beautiful Bill Act" ('Grande e Bonita Lei', no apelido dado por Trump), que institui o chamado Visa Integrity Fee (Taxa de Integridade de Vistos).

Na prática, o custo total para obtenção do visto salta para US$ 459 — o equivalente a cerca de R$ 2,5 mil na cotação atual. Esse valor considera a nova taxa, o preço padrão de US$ 185 do visto de turismo (B1/B2) e mais US$ 24 referentes ao formulário de registro, exigido desde o governo Trump.

Apesar do aumento, há uma possibilidade de reembolso. A nova lei prevê a devolução dos US$ 250 caso o estrangeiro cumpra integralmente as regras migratórias dos EUA. Entre as condições estão: não trabalhar sem autorização, não permanecer no país além do tempo permitido e não obter residência legal de forma irregular.

A taxa adicional só será cobrada nos casos em que o visto for efetivamente aprovado. Para brasileiros, isso representa um acréscimo de aproximadamente R$ 1,4 mil no processo.