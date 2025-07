Consumo dos lares tem alta de 2,63% no primeiro semestre

O consumo nos lares brasileiros cresceu 2,63% no primeiro semestre de 2025, segundo levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), divulgado nesta quinta-feira (24/7). Em relação ao indicador do mês de junho, a alta foi de 1,07% frente a maio de 2,83% em comparação ao mesmo mês do ano passado.

Para Marcio Milan, vice-presidente da Abras, o resultado reforça a resiliência do consumo das famílias, mesmo com a pressão da inflação nos alimentos e bebidas, que acumularam alta de 3,69% no semestre — acima da inflação geral, de 2,99%. “Ao longo do semestre, o consumidor pesquisou preços, trocou marcas, mas não reduziu o consumo em volume”, destacou.



O levantamento apontou mudanças no perfil de consumo das famílias em relação a junho do ano passado. Com a deflação nos preços de alimentos no último mês, houve uma migração de itens mais baratos para opções de valor intermediário em diversas categorias, sinalizando uma leve recuperação do poder de compra e maior seletividade nas escolhas.



“A combinação entre a melhora do mercado de trabalho e a circulação de recursos extras na economia parece ter ampliado o espaço para escolhas menos restritivas por parte das famílias”, avaliou Milan.



