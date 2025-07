Apesar do cenário incerto, XP prevê quase dobrar market share até 2033

Thiago Maffra, CEO da XP Inc., na abertura do Expert XP, em São Paulo - (crédito: Divulgação da XP)

São Paulo – Após lançar a primeira plataforma aberta de investimentos em 2010 e comemorar 15 anos do principal evento, o Expert XP, a XP Investimentos tem planos ambiciosos para abocanhar uma fatia relevante do mercado financeiro, e praticamente dobrar a fatia de mercado até 2033 e, para isso, a estratégia é atrair os clientes dos bancos tradicionais com mais serviços diferenciados.

“Hoje, temos R$ 8 trilhões na pessoa física e R$ 7 trilhões na pessoa jurídica. A XP tem, hoje, 11,5% de market share mais ou menos e nosso objetivo é chegar a 20% até 2033”, afirmou o principal executivo (CEO) da holding, a XP Inc., Thiago Thiago Maffra, CEO da XP Inc., nesta sexta-feira (25/7), a jornalistas, durante o evento Expert XP, em São Paulo. “Acreditamos realmente nesse serviço de excelência para fazer com que os clientes saiam dos bancos. Obviamente, com os juros a 15%, comprar uma letra isenta no curto prazo parece um bom investimento, mas a gente sabe que, entre 2019, 2020, e 2021, a empresa dobrava a cada ano”, afirmou.

Ao lado de José Berenguer, presidente do Banco XP, Maffra reconheceu que o momento é de muita instabilidade, mas os diretores e especialistas da companhia preparam a empresa para os diferentes cenários. “Nós sabemos que há muito ruído político e econômico globalmente, com tarifaço dos Estados Unidos, com outras situações geopolíticas, e também no próprio Brasil. A empresa é resiliente e a gente desenha a empresa para ela conseguir surfar qualquer um dos cenários”, afirmou.

De acordo com o executivo, uma parte do negócio da XP, o de investimentos, costuma ir melhor quando o cenário macroeconômico é mais favorável, o que os operadores chamam de “bull market”, com juros menores, e com ativos de risco, como a Bolsa, performando melhor, mas tem é um negócio que sido bastante resiliente. “Mas a gente consegue crescer 10%, 15%, 20%, até dependendo do ano, que foram anos ruins. Mas é óbvio que se houver um ‘bull market’, um cenário mais propício, a gente vai crescer 30%”, afirmou. Segundo ele, a empresa busca , certo? Então, a gente tem hoje um business muito resiliente, que a gente veio construindo nos últimos anos.

O executivo da XP destacou que outro pilar da XP que tem apresentado crescimento é o banco de atacado, que, segundo Berenguer, “está começando a maturar”.“E hoje, a plataforma do banco, que é um veículo para a instituição atender os clientes, “já a sétima ou oitava plataforma bancária do Brasil”, de acordo com os executivos.

“Eu falo que a gente tem o melhor negócio do mundo. A gente tem um negócio que quando vai mal cresce 15, 20% e quando vai bem cresce acima de 30%. Esse ano a gente vai entregar um ROI (retorno sobre o investimento) próximo, ao redor de 25%. E esse ROI tem crescido ao longo do tempo”, destacou Maffra.

O Expert XP é o maior festival de investimentos do mundo. Em 2024, o evento reuniu mais de 45 mil pessoas, com 117 horas de conteúdo, 300 palestrantes e temas que abrangeram investimentos, economia, política, sustentabilidade e cultura na Expo São Paulo, na Zona Sul da capital paulista. Neste ano, a expectativa dos organizadores é superar o público do ano passado. Com mais de 100 painéis e plenárias simultâneas ao longo dos dois dias do evento, o festival reúne 173 patrocinadores financeiros e não financeiros, 170 fornecedores e um staff de 4 mil pessoas.

