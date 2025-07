EUA fazem leilão de bens no Brasil às vésperas de tarifaço contra o país

A embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil anunciaram um leilão de diversos itens, que vão de eletrônicos e móveis a maquinários. Entre os bens disponíveis, estão walkie-talkies, telefones antigos, eletrodomésticos, uma bicicleta, pneus e até uma empilhadeira.

O leilão ocorre às vésperas da entrada em vigor do tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump contra parceiros comerciais dos Estados Unidos. A medida atinge em cheio o Brasil, com a imposição de uma alíquota de 50%, o nível mais elevado entre os países tributados.



Ao todo, o corpo diplomático norte-americano colocou 231 lotes à disposição, com lances que variam de R$ 50 — valor inicial de itens como um conjunto com seis cadeiras ou um purificador de ar — a R$ 12 mil, valor pedido pela empilhadeira laranja incluída no leilão.



Os itens serão leiloados pela Sodré Santoro Leilões, nos dias 29, 30 e 31 de julho, sempre às 15h. Os lances são realizados exclusivamente on-line, por meio do site da leiloeira. Para participar, é necessário ter cadastro ativo na plataforma.



