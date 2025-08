Trump pede que Powell siga Kugler e também renuncie do Fed

O presidente do Estados Unidos, Donald Trump, voltou a exortar o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, a pedir demissão, horas após a diretora da autoridade monetária Adriana Kugler anunciar renúncia.

Em publicação na Truth Social, Trump repetiu a alcunha de "Atrasado Demais" para se referir a Powell. Só hoje, já foram pelo menos seis ocasiões em que o republicano criticou o chefe do banco central. Para ele, Powell deveria seguir os passos de Kugler.

"Ela sabia que ele estava agindo errado em relação às taxas de juros. Ele também deveria renunciar!", escreveu.

'Estou feliz'

Trump também disse estar "feliz" com a renúncia da diretora do Federal Reserve (Fed) Adriana Kugler. "Estou feliz de ter um espaço aberto, agora, no Fed, com a saída de Kugler", afirmou o republicano à imprensa na Casa Branca.

Com a saída da diretora do banco central americano, Trump agora pode indicar um nome para ocupar o posto que ficará vago na instituição, com a possibilidade de intensificar sua pressão por um corte nas taxas de juros do país.

"Acredito que Kugler tenha discordado do 'Atrasado Demais' sobre a taxa de juros. Vocês sabem que é o 'Atrasado Demais', certo?", afirmou Trump sobre o presidente do Fed, Jerome Powell, na quinta vez no dia em que o apelido criado pelo republicano é usado contra o chefe da autoridade monetária dos EUA.