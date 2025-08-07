Pacote contra tarifaço mira pequenos produtores e prevê compras públicas

A ideia é que os produtos mais afetados, especialmente os de alta perecibilidade, sejam absorvidos pelo mercado interno - (crédito: mrcolo/Pixabay )

Diante do impasse nas negociações sobre a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, impostas pelos Estados Unidos, o governo federal busca alternativas para reduzir os prejuízos aos exportadores. A expectativa era de que o Palácio do Planalto anunciasse, na quarta-feira (6/8), o pacote de medidas de proteção para os setores afetados.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que o plano já saiu da pasta para a mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A data do anúncio, entretanto, depende do aval do chefe do Executivo.



As medidas devem incluir prioridade nas compras públicas, novas linhas de crédito com juros subsidiados e isenções fiscais para os setores mais afetados. Haddad já adiantou que pequenas empresas que não têm alternativas de exportação devem estar entre as principais beneficiadas pelas medidas.



O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, por sua vez, afirmou que o foco das ações da pasta será nas regulamentações internas para viabilizar o consumo doméstico de parte da produção que deixará de ser exportada aos Estados Unidos.



A ideia é que os produtos mais afetados, especialmente os de alta perecibilidade, sejam absorvidos pelo mercado interno, incluídos em iniciativas de compras públicas da União, estados e municípios, além da possibilidade de concessão de subsídios.

A jornalistas, o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, afirmou que o plano de contingência do governo deve incluir garantias e linhas de crédito, medidas de socorro às empresas e desoneração fiscal.

Segundo Viana, a agência está elaborando um plano próprio de apoio às empresas afetadas, com o objetivo de complementar as medidas do Executivo. A iniciativa prevê suporte emergencial, com foco na promoção comercial e na diversificação de mercados. “Fizemos algo semelhante no Rio Grande do Sul”, destacou.

