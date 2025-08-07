Tarifaço: Plano de ajuda a setores pode ser anunciado nesta sexta (8/8), diz Alckmin

"Se não for amanhã, provavelmente, na segunda ou terça-feira", disse Alckmin, nesta quinta-feira, sobre anúncio de plano de contingência. - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, afirmou que o plano de contingência destinado à ajuda de setores impactados com as tarifas de importação aplicadas pelos Estados Unidos já está na mesa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pode ser anunciado ainda nesta sexta-feira (8/8).

“(O plano) foi apresentado ao presidente Lula, terminou ontem (6/8), tarde da noite o trabalho, o presidente vai bater o martelo e aí vai ser anunciado. Se não for amanhã, provavelmente, na segunda ou terça-feira”, disse Alckmin, nesta quinta-feira, após participar de uma reunião com o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar.

Segundo Alckmin, o plano de contingência é destinado para as empresas que foram mais impactadas pelo tarifaço. Ele destacou, no entanto, que mesmo entre setores que passaram a ter a alíquota máxima de 50% sobre a importação, podem não ser incluídos nas medidas, se a grande maioria da produção for destinada apenas para o mercado interno.

“Vi pôr uma ‘régua’ aí, porque você tem setores que 90% são do mercado interno. A exportação é 5%, no máximo 10%. E tem setores que metade do que produz é para exportar. E tem setores que, do que exporta, mais da metade é para os Estados Unidos”, disse o vice.

Apesar de não detalhar como, o vice-presidente voltou a afirmar que a tarefa do governo, neste momento, é trabalhar para reduzir a alíquota aplicada pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros e buscar excluir o máximo de itens da lista de taxação. “E, por outro lado, ter um plano de contingência para atender os setores que são os mais expostos pelos Estado Unidos”, afirmou.

Sobre a reunião que teve com o encarregado de negócios da Embaixada norte-americana, Alckmin disse que voltou a expor os argumentos tratados nas primeiras negociações, como o fato de 8 dos 10 principais produtos exportados dos EUA para o Brasil terem tarifa zero e que se há algum problema não-tarifário, é preciso “sentar, conversar e resolver”.

