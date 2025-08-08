Poupança tem saída líquida de R$ 6,252 bilhões em julho, aponta BC

Atualmente, o rendimento da caderneta é de 0,5% ao mês + TR (Taxa Referencial) - (crédito: Mercado Hoje)

A caderneta de poupança registrou uma retirada líquida de R$ 6,252 bilhões em julho, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (8/8) pelo Banco Central (BC). No mês, os depósitos totalizaram R$ 363,57 bilhões, enquanto os saques alcançaram R$ 369,82 bilhões.

Com um rendimento creditado de R$ 6,469 bilhões, o saldo total da poupança chegou a R$ 1,019 trilhão. No mês, houve um saldo negativo de R$5,269 bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), após depósitos em junho. Já a poupança rural teve saques de R$ 982,621 milhões, depois de dois meses de entradas.



No acumulado de 2025, de janeiro a julho, a modalidade apresenta saída líquida de R$ 55,9 bilhões — resultado de R$ 2,442 trilhões em saques e de R$ 2,498 trilhões em depósitos. Nesse período, o rendimento gerado somou R$ 43,695 bilhões.

Atualmente, o rendimento da caderneta é de 0,5% ao mês + TR (Taxa Referencial). O percentual vale sempre que a taxa básica de juros figura acima de 8,5% ao ano. No momento, a Selic está em 15% ao ano. A taxa de retorno ainda é inferior à de investimentos de igual segurança e liquidez.

A aplicação vem perdendo recursos em série desde 2021, afetada por inflação elevada, endividamento das famílias e juros altos. Em 2022, o saldo foi negativo em R$ 103,237 bilhões, o pior ano na história da poupança. Em 2023 como um todo, a modalidade teve resgate de R$ 87,819 bilhões.

