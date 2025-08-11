Boletim Focus: mercado reduz estimativas para inflação em 2025 e 2026

Apesar da desaceleração da inflação, a projeção permanece 0,5% acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) -

Economistas do mercado financeiro reduziram, pela 11ª semana consecutiva, as projeções para a inflação e revisaram para baixo as estimativas de crescimento da economia brasileira.

Segundo os dados do mais recente Boletim Focus, divulgados nesta segunda-feira (11/8) pelo Banco Central (BC), a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025 caiu de 5,07% para 5,05%.



Apesar da desaceleração, a projeção permanece distante da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 3% em 2025. A margem de tolerância para que ela seja considerada cumprida é de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima.

Para 2026, a estimativa também foi reduzida de 4,43% para 4,41%. A projeção para 2027 permaneceu em 4,00%, enquanto para 2028 recuou de 3,81% para 3,80%.

PIB

A projeção do mercado para o produto interno bruto (PIB), por sua vez, caiu de 2,23% para 2,21% em 2025. Já para 2026, a previsão de alta passou de 1,88% para 1,87%. A projeção recuou de 1,95% para 1,93% em 2027 e, para 2028, continuou em 2%.

Selic

A mediana para taxa básica de juros (Selic) se manteve estável em 15% para 2025, assim como nos anos seguintes. Para 2026, a projeção é de 12,50%; para 2027, de 10,50%; e para 2028, de 10%.



Dólar

Em relação ao câmbio, a estimativa para o dólar em 2025 permaneceu em R$ 5,60. As projeções para 2026, 2027 e 2028 também foram mantidas em R$ 5,70.

