Brasil abre seleção para levar 250 startups ao Web Summit Lisboa 2025

Web Summit é o maior evento de tecnologia do mundo e será realizado em Lisboa, Portugal, de 10 a 13 de novembro de 2025 - (crédito: Ana Sofia Serra/Câmara Municipal de Lisboa)

A ApexBrasil e o Sebrae lançaram, nesta quarta-feira (13/8), em Brasília, a seleção que definirá as startups e empresas inovadoras brasileiras que irão compor a delegação nacional no Web Summit Lisboa 2025 , maior evento de tecnologia do mundo. A conferência será realizada entre 10 e 13 de novembro, na capital portuguesa, e reunirá líderes globais, investidores e empreendedores de mais de 150 países.

Com o objetivo de posicionar o Brasil como destino de investimentos em tecnologia e vitrine de soluções competitivas, a iniciativa pretende levar 250 empresas — número recorde de participantes — incluindo startups, ambientes de inovação e empresas inovadoras. Os interessados têm até 25 de agosto para se inscrever.

No lançamento da ação, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, destacou o crescimento da participação brasileira no Web Summit. “Desde 2018, a presença das nossas empresas no evento cresce muito, tanto em quantidade quanto em qualidade. No ano passado, levamos 226 empresas. Para 2025, vamos ampliar para 250, e já tivemos 343 manifestações de interesse antes mesmo da abertura oficial das inscrições”, afirmou.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, reforçou que a inovação também deve ter um papel social. “Não podemos inovar o mundo apenas com tecnologia. É preciso que essa criatividade extraordinária que o Brasil tem também amplie oportunidades e promova inclusão social. Pequenos negócios são a grande alavanca da geração de emprego e renda no país”, disse.

Atualmente, o Brasil ocupa a 50ª posição no Índice Global de Inovação (IGI) 2024, elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), e lidera o ranking da América Latina e Caribe. Na edição passada, o Web Summit Lisboa recebeu mais de 71 mil pessoas de 153 países e mais de 3 mil startups — com a delegação brasileira sendo a segunda maior, ao lado da Alemanha.