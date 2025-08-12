PEC 65: sindicato dos servidores do BC alerta para risco do fim da gratuidade do Pix

Sindicato Nacional dos Servidores do Banco Central (Sinal) divulgou uma nota alertando para os riscos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65/2023, que trata da autonomia financeira e orçamentária do Banco Central - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Sindicato Nacional dos Servidores do Banco Central (Sinal) divulgou uma nota alertando para os riscos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65/2023, que trata da autonomia financeira e orçamentária do Banco Central. Entre as preocupações da entidade está a possibilidade de o Pix deixar de ser gratuito, caso a autoridade monetária passe a ter natureza jurídica de direito privado.

Segundo o sindicato, a mudança abre margem para a exploração do sistema por interesses corporativos. “Não há mecanismos reais para garantir a preservação do sistema ou impedir sua exploração por interesses privados”, diz a nota.

A PEC encontra-se atualmente travada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. O relator da proposta, senador Plínio Valério (PSDB-AM), articula uma emenda que garanta a gratuidade do Pix e manteria a gestão sob responsabilidade exclusiva do Banco Central. A emenda está sendo construída em conjunto com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). A ideia é que o texto seja apresentado na sexta-feira (15/8).

Leia também: PT articula para barrar PEC do foro privilegiado e anistia a envolvidos em motim

O sindicato, no entanto, vê a tentativa como uma estratégia para acelerar a aprovação da proposta. “Parece uma manobra jurídica destinada a facilitar a aprovação da proposta e, ao mesmo tempo, atender aos anseios de altos comissionados por supersalários e privilégios, em detrimento do controle público e da soberania nacional. A sociedade brasileira merece transparência, não artifícios que escondem os verdadeiros riscos da PEC 65”, afirma a entidade.

Outro ponto criticado pela categoria é a possibilidade de mudanças nas carreiras dos servidores. A PEC prevê que os funcionários poderão optar entre migrar para o quadro do Poder Executivo Federal ou permanecer no Banco Central, que passaria a adotar o regime celetista. Para o sindicato, essa mudança representa o fim da estabilidade e coloca em risco a independência técnica necessária à atuação dos servidores.

“O fim da estabilidade compromete a capacidade de fiscalização isenta do sistema financeiro”, conclui o Sinal.