Haddad prevê queda nos preços de alimentos e estabilidade: "Movimento será duradouro"

"Temos condições para manter essa redução, o que vai contribuir diretamente para aliviar o orçamento das famílias", disse Haddad - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta terça-feira (12/8), que espera a continuidade da trajetória de deflação nos preços dos alimentos nos próximos meses. A declaração foi feita durante audiência pública no Congresso Nacional, um dia após a divulgação de dados que indicaram queda expressiva nos preços do setor.

Segundo Haddad, a tendência é sustentada, entre outros fatores, pelo desempenho robusto da safra agrícola brasileira neste ano. "Temos condições para manter essa redução, o que vai contribuir diretamente para aliviar o orçamento das famílias", disse o ministro.

Os números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a inflação de julho ficou bem abaixo das projeções do mercado. O resultado foi influenciado principalmente pelo recuo nos preços de alimentos e bebidas, segmento de maior peso no orçamento doméstico.

Para Haddad, a combinação entre uma produção agrícola abundante e políticas de incentivo ao abastecimento interno poderá ampliar o impacto positivo nos próximos meses. "Estamos confiantes de que esse movimento será duradouro, trazendo mais estabilidade para a economia", destacou.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

