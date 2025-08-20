Tarifas dos EUA pressionam a indústria, que espera 1ª queda nas exportações em 21 meses

Desde o início de agosto, quase metade das exportações brasileiras aos EUA passou a ser atingida pela tarifa combinada de 50% imposta por Washington - (crédito: user trmk por freepik)

Com as tarifas de 50% sobre importações aplicadas pelos Estados Unidos, o setor industrial brasileiro prevê uma queda nas exportações pela primeira vez em 21 meses. Os dados são da Sondagem Industrial, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quarta-feira (20/8).

O índice que mede a expectativa do setor para as exportações nos próximos seis meses recuou 5,1 pontos em agosto, para 46,6. Ao ficar abaixo da marca de 50 pontos, o indicador sinaliza pessimismo entre empresários e projeta queda nas vendas externas — cenário que não ocorria desde novembro de 2023.



Todos os indicadores de expectativas do setor recuaram em agosto. “A piora das expectativas de exportações da indústria estão muito relacionadas às incertezas do cenário externo, principalmente em função da nova política comercial americana”, destacou Isabella Bianchi, analista de Políticas e Indústria da CNI.

Desde o início de agosto, quase metade das exportações brasileiras aos EUA passou a ser atingida pela tarifa combinada de 50% imposta por Washington. Em 2024, esses produtos somaram US$ 17,5 bilhões em vendas, de acordo com levantamento da CNI.

Emprego

O índice que mede a evolução do emprego recuou para 49,3 pontos entre junho e julho, sinalizando nova redução nos postos de trabalho. A mesma pontuação foi registrada na expectativa para os próximos seis meses, indicando que os empresários não projetam aumento nas contratações no curto prazo.

Apesar do cenário de cautela no mercado de trabalho, a produção industrial avançou em julho, com o índice de produção atingindo 52,6 pontos e apontando expansão. “Isso significa que, a partir de agosto, os empresários do setor passam a revelar a expectativa de queda tanto do número de empregados quanto da quantidade exportada pela indústria nos próximos seis meses”, comentou Bianchi.

O levantamento também mostrou que os empresários demonstraram menor disposição para investir. O índice de intenção de investimento caiu 1,6 ponto, para 54,6, atingindo o menor nível desde outubro de 2023. Apesar da queda, o indicador permanece 2,1 pontos acima da média histórica de 52,5 pontos.

