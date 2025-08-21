Impostos arrecadados sobre bets atingem R$ 4,7 bilhões em 2025

De acordo com resultados divulgados pela Receita Federal nesta quinta-feira (21/8), as bets e outros jogos de azar contribuíram com R$ 4,7 bilhões de arrecadação no período de janeiro a julho de 2025. O dado reflete um crescimento de 225 vezes na comparação com o mesmo período do ano anterior, quando a quantia acumulada foi de R$ 21 milhões.
O crescimento extraordinário é reflexo da nova regulamentação de bets, aprovada em 2024 e que entrou em vigor somente em janeiro deste ano. Atualmente, essas empresas pagam uma alíquota de 12% sobre a receita líquida (GGR). Somente no mês de julho, elas contribuíram para a arrecadação de R$ 928 milhões.
Segundo o coordenador de Previsão e Análise da Receita Federal, Marcelo Gomide, a arrecadação neste setor considera apenas as empresas que foram autorizadas pelo governo federal a operar no âmbito das apostas de quota fixa.
“E aí dentro, eu tenho as duas coisas. Eu tenho o que é recolhido a título de impostos e contribuições e eu tenho aquilo que eu laicamente estou chamando de loterias, mas que do ponto de vista mais formal, é aquela arrecadação que tem uma destinação legal”, explicou o coordenador em entrevista coletiva.
Gomide ainda explica que, dos R$ 4,7 bilhões arrecadados, em torno de R$ 2,1 bilhões provêm de receitas obtidas diretamente com as loterias, ou seja, com as apostas em si. O restante advém de impostos e contribuições. Até o fim do ano, o secretário avalia que a estimativa é dobrar o resultado acumulado até julho.
“Dado o comportamento até julho, a gente acredita que o número vai ser perto do dobro desse que a gente está apresentando agora. Lembrando que houve uma alteração recente nessa parte da destinação legal que foi elevada. O efeito disso vai ser a partir de novembro desse ano e, também, a parte de loteria vai crescer um pouquinho em novembro e dezembro”, concluiu o coordenador.
