Em meio a tarifaço, Haddad elogia Alckmin: "Não abaixa a cabeça para desaforo"

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou nesta quinta-feira (21/8) a atuação do vice-presidente Geraldo Alckmin nas negociações com os Estados Unidos sobre a tarifa de 50% imposta a produtos brasileiros.

“O vice-presidente Alckmin, pelo acúmulo de experiência ao longo da sua vida pública, tem dado um show de dignidade nas tratativas do Brasil com os Estados Unidos”, disse durante o painel de abertura do 9º Salão Nacional do Turismo, em São Paulo.

“É muito importante ter uma pessoa de cabeça erguida, que não abaixa a cabeça para grito nem para desaforo. Uma pessoa que sabe se colocar, que sabe defender os interesses nacionais e entende a importância que o Brasil tem no mundo”, emendou o ministro.

Em seu discurso, Haddad afirmou que o setor de turismo é considerado prioritário pelo governo Lula na busca por crescimento econômico. “Quando o turismo vai bem, é sinal de que o desemprego está em baixa, a inflação está controlada e a renda do trabalhador está prosperando. Nós estamos em busca de um país mais justo.”

Na ocasião, Alckmin retribuiu a gentileza e também fez elogios a Haddad, saudando seu trabalho à frente do Ministério da Fazenda e as reformas promovidas na questão tributária e de renda. Ele destacou, ainda, a queda da inflação dos alimentos e destacou o papel estratégico do turismo para o país. “É um grande empregador baseado em pequenas, médias e grandes empresas, distribui renda e educa”, disse.

O evento também contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do ministro do Turismo, Celso Sabino, e do secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, dentre outras autoridades.

