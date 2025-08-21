InícioEconomia
Guerra comercial

Em meio a tarifaço, Haddad elogia Alckmin: "Não abaixa a cabeça para desaforo"

Em evento do setor de turismo, ministro da Fazenda destaca postura firme do vice-presidente em negociações com os Estados Unidos

Haddad (D) a Alckmin (E): "É muito importante ter uma pessoa de cabeça erguida, que não abaixa a cabeça para grito nem para desaforo" - (crédito: Divulgação/VPR)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou nesta quinta-feira (21/8) a atuação do vice-presidente Geraldo Alckmin nas negociações com os Estados Unidos sobre a tarifa de 50% imposta a produtos brasileiros. 

“O vice-presidente Alckmin, pelo acúmulo de experiência ao longo da sua vida pública, tem dado um show de dignidade nas tratativas do Brasil com os Estados Unidos”, disse durante o painel de abertura do 9º Salão Nacional do Turismo, em São Paulo.

“É muito importante ter uma pessoa de cabeça erguida, que não abaixa a cabeça para grito nem para desaforo. Uma pessoa que sabe se colocar, que sabe defender os interesses nacionais e entende a importância que o Brasil tem no mundo”, emendou o ministro. 

Em seu discurso, Haddad afirmou que o setor de turismo é considerado prioritário pelo governo Lula na busca por crescimento econômico. “Quando o turismo vai bem, é sinal de que o desemprego está em baixa, a inflação está controlada e a renda do trabalhador está prosperando. Nós estamos em busca de um país mais justo.”

Na ocasião, Alckmin retribuiu a gentileza e também fez elogios a Haddad, saudando seu trabalho à frente do Ministério da Fazenda e as reformas promovidas na questão tributária e de renda. Ele destacou, ainda, a queda da inflação dos alimentos e destacou o papel estratégico do turismo para o país. “É um grande empregador baseado em pequenas, médias e grandes empresas, distribui renda e educa”, disse. 

O evento também contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do ministro do Turismo, Celso Sabino, e do secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, dentre outras autoridades.

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 21/08/2025 13:59 / atualizado em 21/08/2025 14:02
