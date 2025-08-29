Rombo do setor público chega a R$ 66,6 bi em julho e dívida bruta vai a 77,6% do PIB

Resultado de julho foi puxado por deficits de R$ 56,4 bilhões no governo federal, R$ 8,1 bilhões nas estatais e R$ 2,1 bilhões em estados e municípios - (crédito: Pixabay)

O setor público consolidado registrou deficit primário de R$ 66,6 bilhões em julho deste ano, o saldo negativo é três vezes maior que o mesmo período do ano passado, quando o deficit foi de R$ 21,3 bilhões. Os dados são do Boletim de Estatísticas Fiscais, divulgado nesta sexta-feira (29/8) pelo Banco Central (BC).

O resultado de julho foi puxado por deficits de R$ 56,4 bilhões no governo federal, R$ 8,1 bilhões nas estatais e R$ 2,1 bilhões em estados e municípios. Mesmo assim, no acumulado de 12 meses, o setor público consolidado ainda apresenta superavit primário de R$ 27,3 bilhões, o equivalente a 0,15% do produto interno bruto (PIB).



Quando se considera o resultado nominal, que inclui os gastos com juros da dívida, o rombo chega a R$ 109 bilhões em julho. Em 12 meses, o deficit nominal alcança R$ 941,2 bilhões, ou 7,63% do PIB.

Dívida

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) — que inclui o governo federal, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os governos estaduais e municipais — alcançou 77,6% do PIB em julho. Em valores absolutos, chegou a R$ 9,6 trilhões, o que representa alta de 0,9 ponto percentual em relação a junho.

O indicador é visto pelos investidores como um dos principais sinais da situação fiscal do país. De acordo com o BC, a alta foi influenciada principalmente pelos juros nominais apropriados, que acrescentaram 0,8 ponto percentual ao indicador. As emissões líquidas da dívida também contribuíram com 0,4 ponto percentual, enquanto a queda do PIB nominal reduziu o índice em 0,4 ponto percentual.

Já a dívida líquida do setor público, que desconta os ativos do governo, subiu para 63,7% do PIB em julho, somando R$ 7,9 trilhões. O avanço representa alta de 0,8 ponto percentual em relação a junho.

