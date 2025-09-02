Transição energética em debate no Nordeste

"A Casa tem se empenhado em apoiar a produção e a distribuição de energia a partir de fontes renováveis, assim como o desenvolvimento de novas tecnologias" afirma o presidente da Câmara, Hugo Mota - (crédito: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco)

Recife - Ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva, parlamentares governistas e da oposição, incluindo o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), participaram, ontem, da cerimônia de abertura da 14ª edição do Fórum Nordeste, um dos principais eventos sobre os impactos das mudanças climáticas e o papel da transição energética como motor de crescimento da economia brasileira.

Em seu discurso, Motta ressaltou que o Brasil está à frente no mundo na agenda da transição energética e há muitas oportunidades para o país nesse segmento.

"Mas isso não significa que devemos nos acomodar. Essa é uma oportunidade de desenvolvimento e gera emprego e renda que tanto contribui para a energia do Nordeste e contribui para que o Brasil avance e tire mais proveito dessas energias limpas", afirmou.

"Vejo isso com grande satisfação, embora represente muito trabalho para a Câmara dos Deputados. A Casa tem se empenhado em apoiar a produção e a distribuição de energia a partir de fontes renováveis, assim como o desenvolvimento de novas tecnologias", acrescentou ele, destacando algumas pautas de transição energética já aprovadas pelos deputados.

Entre elas estão o marco legal da microgeração e distribuição, o marco legal do hidrogênio verde, o marco legal da energia eólica offshore, aprovado, infelizmente, com "jabutis" — emendas não relacionadas ao tema — que beneficiam a energia a carvão, e a emenda constitucional que elevou para 30% o percentual de etanol na gasolina.

Na abertura, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), destacou diversos investimentos de empresas estrangeiras em energias renováveis no estado, que têm gerado empregos e renda de forma sustentável. "Pernambuco tem mais carteira assinada do que beneficiários do Bolsa Família", afirmou.

*A jornalista viajou a convite do Fórum Nordeste